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40 sanatçının eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Karma Sergisi”, 14 Ağustos Cuma günü açılıyor

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Kapsamında Düzenlenen, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Dünyasın’dan toplam 40 sanatçının eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Karma Sergisi”, 14 Ağustos Cuma günü açılıyor
40 sanatçının eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Karma Sergisi”, 14 Ağustos Cuma günü açılıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi  için, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Dünyasın’dan toplam 40 sanatçının eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Karma Sergisi”, 14 Ağustos Cuma günü, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda açılıyor...

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç.Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan “Güzel Sanatlar Karma Sergisi”’nde, KKTC’den, Yakın Doğu Üniversitesin’den ve Türk Dünyasın’dan ödüllü 40 sanatçının resim, heykel, seramik, baskı resim ve fotoğraflarından oluşan eserleri yer alacak. Sergi 14 Ağustos 2020 Cuma günü saat 09.30’da açılacak…

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan 353. sergi

Sergi küratörü Erdoğan Ergün, ‘Güzel Sanatlar Karma Sergisi’’ne ilişkin yaptığı açıklamada; “Ayrı ayrı eserlerini kişisel sergilerinde izleme fırsatı bulduğumuz sanatçıların çalışmalarını aynı mekan ve aynı dönem içerisinde izlemek hem sanatçılar açısından hem de sanatseverler açısından dönemin sanatsal gelişimi adına bize ipuçları ve bilgiler vermekte. Bilindiği üzere karma sergiler, farklı üsluplarda ve tekniklerde çalışan sanatçıları biraraya getirme özelliği taşımaktadır. Bu tür sergilerdeki özgün eserler, yoğunlaşılan olay, konu ve dönem üzerinde önemli fikirler vermekte ve en önemlisi de görsel kültürün gelişmesine katkı sağlamaktadır. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan 353. sergi olan “Güzel Sanatlar Karma Sergisi” ile sanatseverlerin, ülkemizden, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Ukrayna, Rusya’dan ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden sanatçı ve akademisyenlerin eserlerini izleme, fırsatı bulacağını söyledi.

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