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40 Sivil hizmet görevlisi, Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna dahil oldu…

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40 Sivil hizmet görevlisi, Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna dahil oldu…
40 Sivil hizmet görevlisi, Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna dahil oldu…

Polis Okulu Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Polis Okulu Müdürü Hüseyin KAFA, Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna atanan Sivil Hizmet Görevlilerine yeni görevlerinde başarılar diledi.

Sivil Hizmet Görevlilerinin, görevlerini yerine getirirken, herkese eşit ve hakkaniyetli ve yasal mevzuata uygun davranmalarını, mensubu oldukları kurumun ve üzerlerinde taşıdıkları üniformanın ciddiyetini kavrayıp görev ve sorumluluklarının bilinci içerisinde hareket etmeleri gerektiğine değindi.

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