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40 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7645 olup, 40 pozitif vakaya rastlanmıştır.
40 Vaka

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 7645 olup, 40 pozitif vakaya rastlanmıştır. "

18 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, Bölgesi'ndendir. 

12 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7645    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40        
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.875.710    
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.271                  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.537                             

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 499         
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 8      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 491            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 199"

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