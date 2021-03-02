Bakanlar Kurulu, 40 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal izni verdi.
Resmi Gazete'de yer alan duyuru şöyle:
"40 yabancıya taşınmaz mal izni Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 40 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi."
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