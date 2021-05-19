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40 Yaş Üstü Bisiklet Grubu Kuzey Kıbrıs Turunu Tamamlayarak Atatürk Büstüne Çelenk Koydu

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Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 40 yaş üstü bisiklet grubu tamamladıkları Kuzey Kıbrıs turunun ardından Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’le birlikte Atatürk büstüne çelenk koydu. 
40 Yaş Üstü Bisiklet Grubu Kuzey Kıbrıs Turunu Tamamlayarak Atatürk Büstüne Çelenk Koydu

Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 40 yaş üstü bisiklet grubu tamamladıkları Kuzey Kıbrıs turunun ardından Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’le birlikte Atatürk büstüne çelenk koydu. 

Gençlik Dairesi Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Salahi Döşemeci (57), Mustafa Pit (56), Zihni Üney (54), Mehmet Akbulut (54), Hüseyin Yıldırımer (49), Utku Şakir (42), Murat Akkent (41), Gülhan Soler’den (46) oluşan grup Kuzey Kıbrıs’ta 400 km bisiklet sürerek turu tamamladı. 

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, grubu azminden ötürü tebrik ederken, amaçlarının gençlere örnek bir davranış sergilemek olduğunu belirtti ve kötü alışkanlıklardan uzak, doğayı seven, ülkesini seven ve kendisine hedefler koyan bireylerin her şeyi başarabileceğinin altını çizdi.

Eren, 40 yaş üstü bisiklet grubunun 400 km’den fazla bisiklet sürdüğünü ve 19 Mayıs günü yüce Atatürk’ün huzurunda olduklarını belirterek, gençlerin gençlik gününü yürekten kutladığını belirtti. 

Gençlerin yeteneklerini sergilediği videoların bölümler halinde gençlik haftası boyunca yayınlanacağını söyleyen Eren, “hedeflerinden vazgeçme” söyleminin üzerinde durduklarını sözlerine ekledi.

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