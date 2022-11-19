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40 yaş üstü kadınlar için sağlıklı yaşam önerileri

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40 yaş üstü kadınlar için sağlıklı yaşam önerileri
40 yaş üstü kadınlar için sağlıklı yaşam önerileri

Kadınlarda 40 yaşından sonra bazı sağlık sorunları kaçınılmaz oluyor. Ancak yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ve düzenli kontrollerle bu süreci sağlıklı geçirmenin mümkün olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz önerilerini şöyle sıraladı…

1-Beslenme düzeninize dikkat edin

Artık 20'lerde ya da 30'larınızda olduğunuz gibi hızlı bir metabolizmaya sahip değilsiniz. Metabolizma hızı ilerleyen yaşla birlikte yavaşlar. Bu da birtakım önlemleri zorunlu hale getirir. Sağlıklı proteinler, sağlıklı yağlar, az miktarda karbonhidrat, sebze ve meyve beslenme rutinimize eklemeniz gerekenlerin başında gelmeli. Beslenme düzeninizde yapacağınız birtakım değişiklikler hem size enerji verecek, hem yavaşlayan metabolizmanıza hız kazandıracak hem de hastalıklarla savaşınızda en donanımlı askerleriniz olacaktır.

2-İyi bir uyku rutini yaratın ve sürdürün

Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızın korunmasında sağlıklı uyku çok önemli bir rol oynar. Vücut uyku sırasında kendini yenileme eğilimindedir. Doğru uyku obezite riskini azaltır, beyin fonksiyonunuzu olumlu etkiler, konsantrasyonunuzu ve performansınızı artırır. Günde 8 saat uyumak vücudunuzun bağışıklığını artırır.

3-Meme muayenenizi ihmal etmeyin

Meme kanseri riski 40 yaş üstü kadınlarda daha genç kadınlara göre 4 kat artış gösterir. Tansiyon, kolesterol, göz muayenesi, şeker seviyesi gibi çeşitli sağlık taramalarınızın yanında düzenli aralıklarla meme muayenenizi de yaptırın.

4-Yaşamsal öneme sahip testleri aksatmayın

Rahim ağzı kanserinin erken teşhisinde yıllık PAP Smear testi büyük öneme sahiptir. Yine kolon kanseri için dışkı ve kan testlerinin yanı sıra kolonoskopi hayati öneme sahip testler arasındadır. 40 yaşı geride bıraktıysanız bu testleri hayatınızın kalan yarısının rutinleri arasına yerleştirmelisiniz.

5-Kalsiyumla dost olun kemiklerinizi koruyun

40'lı yaşlarda kemik erimesi dediğimiz osteoporoz yavaş yavaş başlar. Düzenli spor ve egzersiz, kalsiyum miktarını artırmak, güneş ışınlarından doğru şekilde faydalanmak bu süreci daha sağlıklı geçirmenize yardımcı olabileceği gibi doktorunuzun önerisiyle kalsiyum takviyesi de alabilirsiniz.

6-Vücudunuzu ve beyninizi beslemek için protein tüketin

Protein vücut tarafından dokuları onarmak ve inşa etmek için kullanılır. Aynı zamanda kasların, kemiklerin, kanın ve cildin yapı taşıdır. Günde iki kez protein yapıtaşı olan amino asitlere sahip yiyecekler tüketmek, beyindeki ruh halini yükselten nörotransmitter seviyelerini artırır. Bu da depresyon belirtilerini ortadan kaldırır ve hafızayı güçlendirir. 40 yaşından sonra vücut daha fazla kas kütlesi kaybetmeye başlar. Protein tüketimi bu kaybın yarattığı yıkımı da ortadan kaldırır.

7-Düzenli egzersiz yapın

Yaş ilerledikçe vücut daha çok yağ depolar, daha fazla kas kütlesi kaybeder ve kemik yoğunluğu azalır. Vücutta oluşan bu değişiklikler düzenli egzersiz ve sporla dengelenebilir. Unutmayın, 40 yaşından sonra oluşturacağınız spor rutini ve fiziksel aktivitelerinizi artırmak yaşlılık kumbarasına atacağınız en değerli yatırımdır.

8-Beyninizi aktif tutun

40 yaşından sonra kas kütlesinin azalması, cinsel hormonlarınızın salınımının yavaşlaması ve daha birçok değişimden bahsedebiliriz ama en büyük değişim hiç şüphesiz ki beyinde meydana gelir. Hafızanız eskisi kadar keskin olmayabilir ve yavaş yavaş bunama belirtileri bile görülebilir. Bunu durdurmak hatta tersine çevirmek tamamen elinizde. Yeni bir dil öğrenmek, hafıza testleri çözmek, sudoku veya bulmaca çözmek, daha sosyal bir hayat sürmek, çeşitli spor aktiviteleriyle ilgilenmek, dans etmek, şarkı söylemek kısacası hayatın içerisinde aktif halde yer alacağınız her hareket sizi daha sağlıklı ve mutlu kılar. Akdeniz tipi beslenme de Alzheimer hastalığı riskini neredeyse yarı yarıya azaltır.

9-Stresinizi kontrol altında tutun

Stres vücutta doğal kalp atış hızını engelleyerek artan kan basıncı, düşük libido ve daha hızlı hücre ölümü gibi sağlıksız değişiklikleri tetikleyebilir. Meditasyon yapabilir, uyku düzeninize dikkat edebilir, düzenli egzersize hayatınızda yer verebilir, sizi negatif düşüncelere sürükleyen insanlardan uzak durabilirsiniz.

10-Bağırsak sağlığınızı koruyun

40 yaşından sonra, kabızlık, hazımsızlık, kilo değişimi ve sürekli yorgunluk, sağlıksız bir bağırsak nedeniyle karşılaşabileceğiniz sağlık sorunlarından bazılarıdır. Sağlıklı bir bağırsak, daha iyi sindirime ve enfeksiyonlardan korunmanıza yardımcı olur.

11-Diyabete karşı önlem alın

Bunun için, kan şekeri seviyenizi düşük tutmaya çalışın, düşük doymuş yağ diyetine ve düzenli egzersize hayatınızda daha fazla yer verin.“Beynin diyabeti” olarak bilinen Alzheimer riskini ortadan kaldırabilmek için varsa diyabetinizi kontrol altına almalısınız.

12-Daha fazla su için

Özellikle 40 yaşın üzerindeki kadınlar için en ciddi sağlık sorunlarından biri de susuzluktur. Yaşlanmaya başlayan vücudun su tutma yeteneği azalır ve daha fazla su kaybeder. Düzenli su içmek vücut ısısını düzenler, kaslara kan pompalar, organların besinleri rahat emmesine yardımcı olur ve vücudu toksinlerden arındırır.

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