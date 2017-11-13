40 yaşında kansere yenik düştü

Sevenlerini ve İskeleyi yasa boğdu.
BRT kameramanı Eser Özdenak’ın eşi olan Hale Özdenak’ın iki de çocuğu vardı. Cenazesi Çarşamba günü öğle namazına mütaakip İskele’de toprağa verilecek.
Detay Gazetesi olarak tüm aileye baş sağlığı diliyoruz.
Sevenlerini ve İskeleyi yasa boğdu.
BRT kameramanı Eser Özdenak’ın eşi olan Hale Özdenak’ın iki de çocuğu vardı. Cenazesi Çarşamba günü öğle namazına mütaakip İskele’de toprağa verilecek.
Detay Gazetesi olarak tüm aileye baş sağlığı diliyoruz.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.