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40 yaşında kansere yenik düştü

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40 yaşında kansere yenik düştü
İskele sakini Hale Özdenak Yakalanmış olduğu amansız hastalıktan kurtulamayarak bugün hakkı rahmetine kavuştu.

Sevenlerini ve İskeleyi yasa boğdu.

BRT kameramanı Eser Özdenak’ın eşi olan Hale Özdenak’ın iki de çocuğu vardı. Cenazesi Çarşamba günü öğle namazına mütaakip İskele’de toprağa verilecek.

Detay Gazetesi olarak tüm aileye baş sağlığı diliyoruz.

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