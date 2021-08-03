40 Yaşından Sonra Asla Tüketmemeniz Gereken 4 Besin

40'lı yaşlar sağlığımıza her zamankinden daha fazla dikkat etmeye başlamamız gereken yaşlardır. Bu yaşlarda kilo almak daha kolay hale geliyor, metabolizma ise yavaşlıyor. 40'lı yaşları enerjik bir şekilde geçirmek ve yaşlanmayı geciktirmek için beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Öyle ki 20'li yaşlarda sıklıkla tükettiğiniz besinler 40'lı yaşlarda size zarar verebiliyor. Peki 40 yaşından sonra hangi gıdalardan uzak durmamız gerekiyor? İşte bilmeniz gerekenler...

1- GAZLI İÇECEKLER

Gazlı içecekler, içeriğindeki şeker nedeniyle obezite ve diyabete neden olabilir. Bu nedenle 40 yaşından sonra kilo alımını tetikleyebilir. Gazlı içeceklerde ciddi oranda bir kalori miktarı var. Bu da tokluk hissi uyandırmadan çok fazla kalori almamıza neden olur.

2- TEREYAĞI

En sevdiğiniz yiyecekleri pişirmek için ya da tost yaparken tereyağı kullanıyorsanız, 40 yaşından sonra bu alışkanlığınıza son vermeniz gerekiyor. Tereyağında yüksek oranda doymuş yağ bulunur. Doymuş yağlar kolesterolü yükseltir ve kalp hastalıklarına neden olabilir. Yaşlandıkça kalp hastalıkları geliştirme riskinizin arttığını unutmamalısınız.

3- HAZIR TATLILAR

40 yaşını geçtikten sonra şekerli hazır gıdalarla aranıza mesafe koymanızda fayda var. Kek ve kurabiye gibi işlem görmüş paketli tatlılar, kas ağrılarını kötüleştirebilir ve iltihabı artırabilir. Ayrıca hızlı bir şekilde kilo alımına neden olur.

4- ALKOL

Yorucu bir günün ardından bir kadeh şarap içmek rahatlatıcı gibi görünse de kendinize zannettiğinizden daha fazla zarar veriyor olabilirsiniz. Uyku sorunları, kilo alımı ve iltihaplanma alkolle daha da kötüleşir. Bu nedenle 40'lı yaşlardan alkol önemli ölçüde azaltılmalı ya da bırakılmalıdır.