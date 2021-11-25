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40 yıl hırsızlıktan arandı, bir gün hapis cezası aldı

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ABD’de yıllarca müze hırsızlığı yapan bir adam 40 yıl sonra yakalandı. Mahkeme hapis cezası olarak 1 gün verdi.
40 yıl hırsızlıktan arandı, bir gün hapis cezası aldı

ABD’de yıllarca müze hırsızlığı yapan bir adam 40 yıl sonra yakalandı. Mahkeme hapis cezası olarak 1 gün verdi. Gavin, parmaklıklar ardında geçirdiği güne ek olarak, 1 yıl ev hapsi, 25 bin dolar para cezası aldı.

ABD'de Devrim Savaşı'ndan kalma nadir bir tüfek satmaya çalışırken yakalanan 78 yaşındaki Thomas Gavin,  1960'larda ve 1970'lerde düzinelerce soygun yaptığını itiraf etti.

1971 yılında Valley Forge Eyalet Parkı Müzesi'nden 1775 yılında bir silah ustası tarafından hazırlanmış antika bir tüfek çaldığını da itiraf etti.

Çaldığı silahın değerinin 175 bin dolar olduğu açıklandı.

Yargıç, hırsızlıkların çoğuna ilişkin zamanaşımı süresinin çoktan geçtiğini söyledi. 

40 yıl sonra yakalanan suçlu, mahkeme tarafından 1 gün hapis cezası aldı.

Ayrıca parmaklıklar ardında geçirdiği güne ek olarak, bir yıl ev hapsi, 25 bin dolar para cezası verildi.

Ayrıca 23 bin 385 dolar tazminat ödemesine karar verildi.

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