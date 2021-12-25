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400 Bin Hızlı Antijen Test Kiti, 150 Bin PCR Kit Ve Seti Alınıyor

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400 bin hızlı antijen test kiti, 150 bin PCR kit ve setinin alınmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
400 Bin Hızlı Antijen Test Kiti, 150 Bin PCR Kit Ve Seti Alınıyor

Bakanlar Kurulu, salgınla mücadele kapsamında, taramaların devamı için 400 bin hızlı antijen test kiti, 150 bin de PCR kit ve seti alınmasını onayladı.

İvedilikle temini gerektiği belirtilen 400 bin hızlı antijen test kiti için 580 bin Dolar karşılığı TL ve 150 bin PCR kiti ile seti için 432 bin Dolar karşılığı TL olmak üzere toplam 1 milyon 12 bin Dolar karşılığı TL’nin Corona Virüsü ile Mücadele Projesi ödenek kaleminden karşılanması konusunda Sağlık Bakanlığı yetkili kılındı.

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