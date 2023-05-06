400 dönüm alan yandı

Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş, Yeşilırmak'ta ilk gözlemlemelerine göre yaklaşık 400 dönümlük bir alanın yandığını söyleyebileceklerini kaydetti.

Güneş TAK’a yaptığı açıklamada, Yeşilırmak'ta dün öğlen saatlerinde çıkan yangının tamamen kontrol altında olduğunu, yanmış alan içerisinde duman çıkan yerlere müdahale etmekte olduklarını belirtti.

Güneş, gözlemlemelerinde yangında 50 hektar (yaklaşık 400 Kıbrıs dönümlük) bir alanın yandığını söyleyebileceklerini ancak net olarak ne kadar bir alanın yandığını, yapılacak çalışmadan sonra açıklayabileceklerini ifade etti.

Yangının etkili olduğu alanın büyük bir bölümünün 1998 yılında Orman Dairesi tarafında ekilmiş kızılçam ve selvi ormanı olduğunu, küçük bir bölümünün de makilik olduğunu ifade eden Güneş, tedbir amaçlı yanan alanının etrafının temizlenmekte olduğunu, ekiplerin yarın sabaha kadar orman alanında kalacağını belirtti.

Güneş, yanının çıktığı alanın çok rüzgar alan bir bölge olduğunu, bu nedenle her ihtimale karşı ihtiyatlı davranmaları gerektiğinin altını çizdi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak da, sadece yangının elektrik tellerinin ağaçlarla temas ettiği bir noktada çıktığını söyleyebileceğini kaydeden Güneş, yangın çıkış nedeninin daha net bir şekilde Polis araştırması sonunda açıklanacağını kaydetti.

Salih Güneş soğutma çalışmalarına Türkiye Orman Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen helikopterin de destek verip adadan ayrıldığını kaydetti.