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400 Göçmen İstanköy' e Gönderiliyor

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Akdeniz’de gece yarısı kurtarılan kuru yük gemisindeki 400 göçmen İstanköy’e gönderiliyor
400 Göçmen İstanköy' e Gönderiliyor

Akdeniz’de gece yarısı kurtarılan kuru yük gemisindeki 400 göçmen İstanköy’e gönderiliyor

Türkiye’den hareket ettiği ve İtalya’ya gitmekte olduğu iddia edilen ve dün gece yarısı Akdeniz’de motorları bozularak içerisindeki 400 göçmen ile birlikte sürüklenen kuru yük gemisinin Bodrum'un karşısındaki İstanköy (Kos) Adası’na gönderildiği belirtildi.

İzmir yakınlarından hareket ettiği ve İtalya'ya gitmekte iken Akdeniz'deki Girit Adası açıklarında motorlarının bozulması sonucu göçmenlerin yardım istediği ve içerisinde 400 göçmenin bulunduğu kuruyük gemisi dün gece yarısı Yunanistan sahil güvenlik gemileri tarafından bulunmuş ve Akdeniz'deki Kerpe (Karpathos) Adası yakınlarına çekilerek götürülmüştü.

YUNANİSTAN BASINI: TÜRKİYE TALEBİ KABUL ETMEDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile temasa geçerek göçmenlerin geri alınmasını istedi. Yunanistan basınında yer alan habere göre, Türkiye talebi kabul etmedi.

Büyük bir bölümü Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerin olduğu belirtilen geminin bugün alınan bir karar ile Muğla'nın Bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası limanına gönderilmesine karar verildi. Çekilerek İstanköy Adası'na getirilen kuru yük gemisi ve göçmenlerin Pazar günü sabah saatlerinde İstanköy Adası önlerinde olması bekleniyor.

Yunanistan hükümetinin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na göçmenleri geri alması ile ilgili taleplerinin yenilendiği belirtildi. Türkiye'nin ise olumsuz yanıt verdiği açıklandı.

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