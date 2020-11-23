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400 gram hintkeneviriyle yakalanan şahıslar tutuklandı

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400 gram hintkeneviriyle yakalanan şahıslar tutuklandı
400 gram hintkeneviriyle yakalanan şahıslar tutuklandı

Çatalköy bölgesinde, 26 temmuz 2019 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından ele geçirilen 400 gram hintkeneviriyle ilgili tutuklanan Berkay Numansoy, Doğuhan Erekoğlu, Halil Eker hakkındaki dava dün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde  Başkan Füsun Cemaller Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad  ve Yargıç Şevket Gazi’nin baktığı davada sanıklar toplam 13 yıl hapse mahkum edildi.

DETAY ÖZEL- EVRİM KAMALI

Kararı okuyan mahkeme başkanı Cemaller uyuşturucu suçlarının yaygınlığına vurgu yapıp, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Cemaller, sanık Doğuhan Erekoğlu kanunsuz uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçundan suçlu bulunup 5 yıl, Berkay Numansoy’un kanunsuz uyuşturucu alma  ve tasarrufu suçundan 3 yıl ve Halil Eker’in kanunsuz uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçundan 5 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.

 

 

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