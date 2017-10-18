400 Kıbrıslı Türk öğrenci Kıbrıs'ın güneyinde öğrenim görüyor

Güney Kıbrıs’ta öğrenim gören 17 bin 202 yabancı uyruklu öğrenci bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 2016 yılı rakamlarına dayandırdığı haberinde, yabancı uyruklu öğrencilerin 9 bin 667’sinin ilköğretim, 7 bin 535’ininse orta öğretimde öğrenim gördüğünü yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’taki okullarda öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrenci sayısı ise, ilkokullarda 138, ortaokul ve liselerde de 262 kişi olarak belirtildi.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİ LİSEDEN SONRA EĞİTİM ALMIYOR

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta yirmi yaş ve üstü nüfusun yüzde 45’inin, liseden sonra eğitim almadığını; bu durumun da 20 yaş ve üzeri nüfusta her iki kişiden birinin üniversite eğitimi almadığı anlamına geldiğini yazdı.

Haberde, 2016 yılında, Güney Kıbrıs’ta öğrenim gören toplam öğrenci sayısı ise 32 bin 817 olduğu belirtildi.