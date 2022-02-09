400 kişi maaşlarını alamadı!

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN) Genel Başkanı Akın Manga, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastane ve polikliniklerde taşeronlara bağlı çalışanların maaşlarını almadığını belirterek, devletin taşeronlara hesap sormasını ve gerekirse sözleşmelerini feshetmesini talep etti.

MEMUR-SEN Genel Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastane ve polikliniklerin temizlik, güvenlik ve kitabet hizmetlerinde bir kaos yaşandığını savunarak, taşeronlara bağlı çalışanların maaşlarını alamadığını ve Sosyal Sigorta ile İhtiyat Sandığı yatırımlarının düzenli yatırılmadığını söyledi.