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 400  üyenin oy kullandığı genel kurulda başkanlığa Erdal Altun seçildi

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 400  üyenin oy kullandığı genel kurulda başkanlığa Erdal Altun seçildi
 400  üyenin oy kullandığı genel kurulda başkanlığa Erdal Altun seçildi

 Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası’nda (DAÜ-Per-Sen) başkanlığa Erdal Altun seçildi.

 Sendikadan verilen bilgiye göre,  DAÜ Per Sen Seçimli Olağan Genel Kurulu cuma günü  gerçekleştirildi.

 400  üyenin oy kullandığı genel kurulda başkanlığa Erdal Altun getirilirken  Yönetim Kurulu da şu isimlerden oluştu:

 “Başkan Erdal Altun, Başkan Yardımcısı Armen Sarıca (memur), Başkan Yardımcısı İsmail Atasever (işçi), Genel Sekreter Elçin Erdem,  Genel Sekreter Yardımcısı Bahar Alicik, Mali İşler Sekreteri Ejder Şimşek, Mali İşler Sekreter  Yardımcısı  Yeliz Evginel, Sosyal İşler Sekreteri Cem Cengiz, Sosyal İşler Sekreter Yardımcısı Seda Yorulmaz, Örgütlenme Sekreteri Oğuz Aydın,Örgütlenme Sekreter Yardımcısı Derviş Akbelli, Eğitim Sekreteri Nurtaç Erdoğan,Eğitim Sekreter Yardımcısı Canan Keskin, Derviş Ekşici, Göral Yıldızçoban, 

Dündar Miralay, Haşim Abatay, Mehmet Ekşici, Nuri Daş, Salih Ataöz ve Mehmet Dede, Faal Üye”

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