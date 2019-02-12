400 yıllık ağaçları çalınan Japon çiftten hırsızlara: Onları haftada bir sulayın

Japonya'da bahçelerinden 400 yıllık minyatür ağaçları çalınan bir çift, hırsızlara "çocuklarımız" dediği bitkilere iyi bakmaları ve haftada bir sulamaları çağrısında bulundu.

Seiji ve Fuyumi Iimura adlı çift, Tokyo'daki evlerinin bahçelerinden yedi bonsai ağacının çalındığını söyledi.

Seiji Iimura, "Ne kadar üzüldüğümüzü anlatmaya kelimeler yetmez. Hepsi bizim için çok değerliydi" dedi.

Amerikan CNN Televizyonu, ağaçların değerinin 13 milyon yen (yaklaşık 118 bin dolar) olduğunu aktardı.

Japon kültürünün önemli bir parçası olan Doğu Asya kökenli minyatür ağaç türü Bonsai, özel yetiştirme tekniklerine dayanan bir sanat formu olarak kabul ediliyor, özel bakım gerektiriyor.

Çiftin çalınan ağaçlarından biri olan "Shimpaku Ardıcı"nın bonsai koleksiyoncuları ve ağaç tutkunlarının büyük önem atfettiği bir tür olduğu belirtiliyor. Bu ağacın değerinin 10 milyon yen'den fazla (91 bin dolar) olduğu söyleniyor.

Facebook'ta teselli mesajları

Fuyumi Iimura 24 Ocak'taki Facebook'taki mesajında, "Shimpakumuz, 400 yıldan fazla yaşadı. İyi bakılması gerekir. Bir hafta su vermezseniz ölür. Bu ağaç sonsuza kadar yaşayabilir. Biz öldükten sonra da yaşayacak. Kim aldıysa düzenli olarak sulasın" dedi.

BBC'ye ağaçlarının hala kayıp olduğunu söyleyen Iimura, "Ne kadar üzgün ve perşian olduğumuzu anlatamayız" diye konuştu.

Bonsai koleksiyoncuları ve ağaç meraklıları Facebook'ta çiftin üzüntüsünü paylaşan mesajlar yayımladı. Bir bonsai meraklısı "Affedilemeyecek bir suç. Bu hırsızlar, bırakın yedi ağacı birini bile kaybetmenin ne demek olduğunu anlayamazlar" dedi.

Bir başka mesajda ise "Bonsai'ler insan hırsının kurbanı olmaması gereken, saygıyla yaklaşılması gereken ağaçlar. Haberi okuyunca içim burkuldu" denildi.