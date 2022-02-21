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408 Vaka, 546 Taburcu

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408 pozitif vakaya rastlandı, 546 kişi taburcu edildi
408 Vaka, 546 Taburcu

Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.197 olup, 408 pozitif vakaya rastlanmış, 546 kişi taburcu edilmiştir.

 

185 kişi Lefkoşa, 76 kişi Girne, 114 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

21 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.197  

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 408

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

 

Yerel Vaka Sayısı: 408          

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 546   

 

Bugün Kaybedilen Hasta:

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.748.404

     

Toplam Vaka Sayısı: 65.062     

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.095            

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3781   

     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43    

 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3731    

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188  

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7   

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1638  

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 366 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 565 

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3305      

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 129246

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