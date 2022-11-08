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“41 kadın, 41 hayat” sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı

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“41 kadın, 41 hayat” sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı
“41 kadın, 41 hayat” sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı

“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız- 41 kadın, 41 hayat” sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı.

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ile T&T Havalimanı İşletmeciliği iş birliğinde açılan, 123 fotoğraftan oluşan sergi ay sonuna kadar açık Ercan’da olacak.

Yapılan açıklamaya göre, serginin ikinci bölümü de Ercan’da açılacak.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, Ercan Havalimanı’nda açılan serginin birçok insana hitap ettiğini kaydederek, T&T Havalimanı İşletmeciliğine teşekkür etti. Ekingen, 41 kadına ait fotoğrafın geçmişle gelecek arasında köprü kurduğunu, anıları bugüne taşıdığını belirtti.

 

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, işletmeyi devraldıktan bugüne kadar Ercan Havalimanı’nın birçok sanatçıya ve esere ev sahipliği yaptığını kaydetti.

 

Özçelik, işletme olarak sanata, sanatçıya büyük önem verdiklerini ifade ederek, özel günlerde de havalimanında sergiler açıldığını belirtti.

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