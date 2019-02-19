41 kanalda gösterilen Peak reklamı çalıntı çıktı!

Teknoloji firması peak.com, 41 televizyon kanalında aynı anda 2,5 dakika süren bir reklam filmi yayınlattı. Merak uyandırıcı bir tarzda hazırlanan reklam kısa sürede internet aramalarında yükseldi.

Ancak sosyal medya kullanıcıları 20 Aralık 2017'de yayınlanan Audi'nin Safety Code reklamı ile benzer bir anlayışa sahip olan oyun geliştiricisinin reklamının, Audi'nin Safety Code reklamının teması ile aynı olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda Peak reklamında da Audi reklamında kullanılan müziğe yer verildi.

Filmin çalıntı olduğunun ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan firma kampanyanın durdurulduğunu ve reklam ajansına dava açacaklarını duyurdu.