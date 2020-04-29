41 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 28 - 29 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında,

ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 33 kişinin kısmi, 8 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 41 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 12 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı, 2 iş yerinin ise açık bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.