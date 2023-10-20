41 kişiye vatandaşlık verildi

Bakanlar kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi uyarınca 41 kişiye vatandaşlık verdi.
Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
İşte vatandaşlık verilen isimler:
1. ZEYNEP ÜRÜNLÜ
2. EFE ONUR SİDAL
3. ORKUN GELEN
4. NİMET ATILĞAN
5. HATİCE KAHRAMAN
6. ERCAN GÖRMEZ
7. MERYEM DİKİCİ
8. MERT ÇELİK
9. ASLI PARLAK
10. CEMAL ŞEVKET KURT
11. AYLİN KURTOĞLU
12. MURAT KARAGÖZ
13. BEHİYE KARAKURT
14. MELİKE DERVİŞOĞLU
15. ALİ KURT
16. METE ÇELİK
17. AHMET ÇİN
18. ZEYNEP YAŞAROĞLU
19. HAVVA ASLAN
20. AHMED ALHABASHI
21. ÖMÜR ARSLAN
22. ECEM ÇORABATU
23. BATUHAN CALBAN
24. FURKAN YAŞAROĞLU
25. KAFYE BERFİN AKCAN'IN
26. BUSE GÜL BAHAR ÖZCAN
27. RABİA AYYILDIZ
28. GÖKŞEN KAYGUSUZ
29. BİLENT RIFAT DORUK
30. GÜLSÜM DEMİRTAŞ
31. SİNAN ATAK
32. ESMA AYDIN
33. MÜZEYYEN YİĞİT
34. VEYSEL TANIŞMAN
35. AHMET YARDIMCI
36. DIANA RAKHMATOVA
37. HALİT ÖZBEK
38. İPEK TÜLAY HATAY
39. SERDAR BAŞBİLİR
40. BİLGEN TEMÜR
41. İHSAN ÇİME
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