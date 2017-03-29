41. KKTC Uluslararası Fuarı için hazırlık ve başvurular başladı

41. KKTC Uluslararası Fuarı, bu yıl 9-18 Haziran tarihleri arasında Lefkoşa’da yapılıyor.

Sanayi Dairesi, Lefkoşa’da Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda yer alacak fuar için hazırlıklara ve katılmak isteyenlerden başvuru kabulüne başladı.

Fuara katılarak ürün ve hizmetlerini tanıtmak isteyenlerden 28 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar Sanayi Dairesi’nde başvuru kabul edilecek. İlgi duyanların 2293101’den dahili 166, 172 ve 150 numaralı telefonları arayabileceği de belirtildi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ülkenin en önemli ekonomik organizasyonlarından biri olan KKTC Uluslararası Fuarı, sanayi ve ticari yaşamda prestij açısından da önemli yer tutuyor ve her yıl halktan yoğun ilgi görüyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı organizasyonu altında düzenlenecek fuarda yerli ve ithal mal ve hizmetlerin tanıtımı yapılacak.

Fuar, 3 bin metrekare kapalı ve 5 bin metrekarelik açık alanda sergilenecek. Fuar sırasında bu yıl da sıcak satış olmayacak.

10 günlük fuar boyunca, sosyal, kültürel ve eğlence etkinlikleri de yer alacak.

Geçen yılki fuara KKTC’den 114, Türkiye’den ise 30 firma katılmıştı. Fuara Türkiye’den katılacaklarla ilgili organizasyon yine Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından yapılacak.