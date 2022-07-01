41 Numuneden 39'u Temiz Çıktı

Tarım Dairesi 10-16 Haziran 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerde 28 numunede 28 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit
edilen ürüne rastlanılmamıştır.
Yerli ürünlerde 13 numunede 11 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2
ürüne rastlanılmıştır.
Mağusa sakinlerinden Abdullah Açıkgöz’e ait Domateste ve Mağusa sakinlerinden Muhammed Coşkun’a ait Domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
17 Haziran Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Can Erik Temiz
2 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
3 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
4 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut akça Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Erik Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Armut akça Temiz
9 Muha Sebze ve Meyve İthal Üzüm Temiz
10 Muha Sebze ve Meyve İthal Kiraz Temiz
11 Henege Tarım Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
12 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
13 Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
20 Kazım Altuncuoğlu İthal Çeri Domates Temiz
21 Kazım Altuncuoğlu İthal Elma Stk. Temiz
22 Kazım Altuncuoğlu İthal Elma Granny Temiz
23 Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
24 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz
25 Cahide Kılıç İthal Siyah Üzüm Temiz
26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Karnabahar Temiz
27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz
28 Nej Grain Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz
29 Abdullah Açıkgöz Mağusa Domates Limit Üstü
30 Reşit Açıkgöz Mağusa Domates Temiz
31 Muhammed Coşkun Mağusa Domates Limit Üstü
32 Hatice fidan Mağusa Hıyar Temiz
33 Hatice fidan Mağusa Domates Temiz
34 Rado Guanto Tatlısu Hıyar Temiz
35 Rado Guanto Tatlısu Bal Kabağı Temiz
36 Ali Çam Tatlısu Salatalık Limit Üstü
37 Olga Çelik Tatlısu Domates Temiz
38 Serpil Bayur Ozanköy Marul Temiz
39 Serpil Bayur Ozanköy Ayşe Kadın Fasulye Temiz
40 Ali Gürler Karşıyaka Kabak Temiz
41 Mustafa Özbehçet Boltaşı Kayısı Temiz
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