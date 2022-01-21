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41 Üründen 38' i Temiz

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İthal Ürünlerden 19 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
41 Üründen 38' i Temiz

Tarım Dairesi 14-20 Ocak 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 19 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Onbaşı İşl. Ltd. ait elma( golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden 22 numuneden 20 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.

Tatlısu sakinlerinden Rıfat Ateş’e ait domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir

Mağusa sakinlerinden Fatih Kocakaya’ya ait domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün  imha edilmiştir.

 

 

 

.              İsim       Yerli/ithal            Ürün     Analiz Sonucu

1             Tük        İthal       Arpa Yemlik       Temiz

2             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Gala           Limit Üstü

3             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Siyah Üzüm        Temiz

4             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Stk.             Temiz

5             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Granny     Temiz

6             Babür Tic. Ltd.   İthal       Elma Fuji             Temiz

7             Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk.             Temiz

8             Halil Kasap Paz. İthal       Elma Golden     Temiz

9             SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Stk.             Temiz

10           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz

11           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Stk.             Temiz

12           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Gala           Temiz

13           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz

14           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Ank.        Temiz

15           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Gala           Temiz

16           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk.             Temiz

17           Cahide Kılıç         İthal       Armut S.M          Temiz

18           Cahide Kılıç         İthal       Elma Gala           Temiz

19           Cahide Kılıç         İthal       Elma Granny     Temiz

20           Ali Çil     Tatlısu   Biber Yeşil Çarli Temiz

21           Ali Çil     Tatlısu   Domates             Temiz

22           Selvi Ateş            Tatlısu   Domates             Temiz

23           Rıfat Ateş            Tatlısu   Domates             Limit Üstü

24           Filiz Sertçe          İncirli     Pancar  Temiz

25           Hüseyin Gökbulut           Köprülü Valenciya            Temiz

23           Ali Cenap Oğur  Mormenekşe    Enginar Temiz

27           Cemal Oğur        Mormenekşe    Enginar Temiz

28           Emine Nergiz     Mağusa Pazı        Temiz

29           Hüseyin Turaç    Mağusa Marul    Temiz

30           Hüseyin Turaç    Mağusa Dereotu             Temiz

31           Fatih Kocakaya  Mağusa Domates             Limit Üstü

32           Elife Gürler         Mağusa Sivri Biber           Temiz

33           Serhan Çavuş     Akçay    Domates             Temiz

34           Doğan Şahin       Mevlevi               Sarma   Temiz

35           Doğan Şahin       Mevlevi               Marul    Temiz

36           Doğan Şahin       Mevlevi               Maydanoz          Temiz

37           Fatma Akşahin  Boğaziçi               Enginar Temiz

38           Mustafa Bayramoğlu      İskele    Enginar Temiz

39           Tarsan Çiftlik      Arapköy              Sivri Biber           Temiz

40           Tarsan Çiftlik      Arapköy              Domates             Temiz

41           Ayhan Yıldırım   Çatalköy              Çeri Domates    Temiz

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