41 Üründen 38' i Temiz

Tarım Dairesi 14-20 Ocak 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 19 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
Onbaşı İşl. Ltd. ait elma( golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli ürünlerden 22 numuneden 20 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.
Tatlısu sakinlerinden Rıfat Ateş’e ait domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir
Mağusa sakinlerinden Fatih Kocakaya’ya ait domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
. İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Tük İthal Arpa Yemlik Temiz
2 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Limit Üstü
3 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
4 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
5 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Granny Temiz
6 Babür Tic. Ltd. İthal Elma Fuji Temiz
7 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz
8 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz
15 Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz
16 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz
17 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
18 Cahide Kılıç İthal Elma Gala Temiz
19 Cahide Kılıç İthal Elma Granny Temiz
20 Ali Çil Tatlısu Biber Yeşil Çarli Temiz
21 Ali Çil Tatlısu Domates Temiz
22 Selvi Ateş Tatlısu Domates Temiz
23 Rıfat Ateş Tatlısu Domates Limit Üstü
24 Filiz Sertçe İncirli Pancar Temiz
25 Hüseyin Gökbulut Köprülü Valenciya Temiz
23 Ali Cenap Oğur Mormenekşe Enginar Temiz
27 Cemal Oğur Mormenekşe Enginar Temiz
28 Emine Nergiz Mağusa Pazı Temiz
29 Hüseyin Turaç Mağusa Marul Temiz
30 Hüseyin Turaç Mağusa Dereotu Temiz
31 Fatih Kocakaya Mağusa Domates Limit Üstü
32 Elife Gürler Mağusa Sivri Biber Temiz
33 Serhan Çavuş Akçay Domates Temiz
34 Doğan Şahin Mevlevi Sarma Temiz
35 Doğan Şahin Mevlevi Marul Temiz
36 Doğan Şahin Mevlevi Maydanoz Temiz
37 Fatma Akşahin Boğaziçi Enginar Temiz
38 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz
39 Tarsan Çiftlik Arapköy Sivri Biber Temiz
40 Tarsan Çiftlik Arapköy Domates Temiz
41 Ayhan Yıldırım Çatalköy Çeri Domates Temiz
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