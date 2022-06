41 Üründen 39'u Temiz

Tarım Dairesi 10-16 Haziran 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre

değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 28 numunede 28 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.

Yerli ürünlerde 13 numunede 11 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.

Mağusa sakinlerinden Abdullah Açıkgöz’e ait Domateste ve Mağusa sakinlerinden Muhammed

Coşkun’a ait Domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

17 Haziran Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Can Erik Temiz

2 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

3 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

4 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut akça Temiz

5 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Erik Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Armut akça Temiz

9 Muha Sebze ve Meyve İthal Üzüm Temiz

10 Muha Sebze ve Meyve İthal Kiraz Temiz

11 Henege Tarım Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

12 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz

13 Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

15 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

16 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

20 Kazım Altuncuoğlu İthal Çeri Domates Temiz

21 Kazım Altuncuoğlu İthal Elma Stk. Temiz

22 Kazım Altuncuoğlu İthal Elma Granny Temiz

23 Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz

24 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz

25 Cahide Kılıç İthal Siyah Üzüm Temiz

26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Karnabahar Temiz

27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz

28 Nej Grain Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz

29 Abdullah Açıkgöz Mağusa Domates Limit Üstü

30 Reşit Açıkgöz Mağusa Domates Temiz

31 Muhammed Coşkun Mağusa Domates Limit Üstü

32 Hatice fidan Mağusa Hıyar Temiz

33 Hatice fidan Mağusa Domates Temiz

34 Rado Guanto Tatlısu Hıyar Temiz

35 Rado Guanto Tatlısu Bal Kabağı Temiz

36 Ali Çam Tatlısu Salatalık Limit Üstü

37 Olga Çelik Tatlısu Domates Temiz

38 Serpil Bayur Ozanköy Marul Temiz

39 Serpil Bayur Ozanköy Ayşe Kadın Fasulye Temiz

40 Ali Gürler Karşıyaka Kabak Temiz

41 Mustafa Özbehçet Boltaşı Kayısı Temiz