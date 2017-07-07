41 yaşında hayata gözlerini yumdu

Polis Basın Bülteninde yer alan bilgilere göre bugün sabaha karşı saat 05:00 sıralarında, Alsancak’da sakin Tarık Güneş (E-41) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması nedeniyle, ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.
41 yaşındaki Güneş’in cesedi üzerinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildiği ortaya çıktı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…
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