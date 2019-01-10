41 yaşında vefat etti!

Alsancak’ta sakin Ejder Ertürkler (E-41) dün akşam üzeri ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bültenine göre, müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
Alsancak’ta sakin Ejder Ertürkler (E-41) dün akşam üzeri ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bültenine göre, müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.