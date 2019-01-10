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41 yaşında vefat etti!

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Ejder Ertürkler hayatını kaybetti
41 yaşında vefat etti!

Alsancak’ta sakin Ejder Ertürkler (E-41) dün akşam üzeri  ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

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