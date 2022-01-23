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410 Vaka 2 Vefat

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.397 olup, 410 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 556 kişi taburcu edilmiştir.
410 Vaka 2 Vefat

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.397 olup, 410 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 556 kişi taburcu edilmiştir.

179 kişi Lefkoşa, 95 kişi Girne, 71 kişi Gazimağusa, 28 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 22 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

23 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.397

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 410

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 556

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.226.223

Toplam Vaka Sayısı: 50.297

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 45.027

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5115

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 5033

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 157

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 307
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 394

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4285

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 117099

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