416 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 2 bin 298 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler kapsamında 313’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 28’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si kayıtsız araç kullanmak, 23’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 20’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 416 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

46 araç ise trafikten men edildi.