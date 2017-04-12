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42 adet oy torbası Ankara'ya gönderildi

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42 adet oy torbası Ankara'ya gönderildi
Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sandıkların önceki gün kapanmasının ardından kullanılan oylar kuryeyle Türkiye'ye gönderildi.

Lefkoşa'daki 20 Temmuz Fen Lisesinde 5-9 Nisan tarihleri arasında kurulan sandıklarda kullanılan oylar, sandık görevlileri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla torbalara konularak mühürlendi.

Mühürlü torbalar Dışişleri Bakanlığının özel kuryeleri tarafından siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Türkiye'ye gönderildi.

Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk oylamasında vatandaşların önceki yıllara göre yoğun katılımına şahit olduğunu belirterek bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

KKTC'DE 43 BİN 480 KİŞİ OY KULLANDI

KKTC'de yapılan halk oylamasında yaklaşık 100 bin seçmenden 43 bin 480'inin oy kullandığını ifade eden Büyükelçi Kanbay, 1 Kasım 2015 seçimine göre yüzde 10'luk bir artış kaydedildiğini açıkladı.

Kanbay, 5 gün süren oylamada herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek güvenliği sağlayan görevlilere teşekkür etti.

Oylamanın tamamlanmasıyla 42 adet oy torbasının Ankara'ya gönderildiğini ve Yüksek Seçim Kuruluna teslim edildiğini kaydeden Kanbay, halk oylamasında tüm yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma oranının yükseldiğini, bunu vatandaşların demokratik tercihlerini ortaya koymaları bakımından olumlu karşıladığını kaydetti.

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