42 yaşında garaj içerisinde rahatsızlandı, hayata gözlerini yumdu...

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

13.11.2024 tarihinde, Balıkesir’de kalmakta olduğu ikametgahın garajı içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Serhat BOYTAM (E-42)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştır.

Kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.