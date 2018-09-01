42 yaşında kalp krizi hayattan koparttı

Lefkoşa’da, Küçük Kaymaklı Bölgesinde sakin Erfem Günsay (E-42), bu sabah, kalmakta olduğu evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Lefkoşa’da K.Kaymaklı Belyaka Sokağındaki ikametgâhında, saat 06.30 sıralarında ani ölüm sonrasında, yaşamını yitiren Erfem Günsay’a, Lefkoşa Devlet Hastanesinde otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonrasında Erfem Günsay’ın kalp krizinden öldüğü belirlendi.
Erfem Günsay’ın yarın öğle üzeri Lefkoşa Türk Belediyesi Kabristanlığına defnedileceği öğrenildi
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