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42 yaşındaki kayıp kadın aranıyor

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Bugün polise verilen bilgide; Alaniçi’nde sakin İlknur Akar’ın (K-42) dün saat 14.30 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.
42 yaşındaki kayıp kadın aranıyor

Bugün polise verilen bilgide; Alaniçi’nde sakin İlknur Akar’ın (K-42) dün saat 14.30 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

Bahse konu şahıs aranıyor, soruşturma sürüyor.

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