42 Yaşındaki Mine Tugay, Mavi Bikinisiyle Kameralara Yakalandı

Ünlü oyuncu Mine Tugay , Bodrum tatilinde objektiflere yakalandı. Denize girmeyi tercih etmeyen Mine Tugay, gün boyu güneşlendi.
Ünlü oyuncu Mine Tugay , Bodrum tatilinde objektiflere yakalandı. Denize girmeyi tercih etmeyen Mine Tugay, gün boyu güneşlendi.
FİT VÜCUDU DİKKATLERDEN KAÇMADI
Mavi bikinisi, şapkası ve siyah güneş gözlüğü görüntülenen Tugay, plajda arkadaşlarıyla birlikte sohbet etmeyi ihmal etmedi. 42 yaşındaki oyuncu, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı.
TELEFONU ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ
Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Mine Tugay'ın telefonunu elinden düşürmemesi de dikkatlerden kaçmadı.
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