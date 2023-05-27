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42 yaşındaki yaya hayatını kaybetti!

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42 yaşındaki yaya hayatını kaybetti!
42 yaşındaki yaya hayatını kaybetti!

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda  meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki yaya Engin Kuzucu hayatını kaybetti.

Lefkoşa’da Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu 5-6 km'leri içerisinde bugün  saat 00:40 sıralarında, Chiru NİCOLAE (E-44) yönetimindeki KZG 054 plakalı salon araç ile dikkatsiz bir şekilde doğu istikametine doğru seyrettiği esnada aynı yol üzerinde yine yaya olarak soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru yürüyen İskele’de sakin Engin KUZUCU (E-42)’ya çarptı. 

Kaza sonucu yaya Engin KUZUCU olay yerine yaşamını yitirdi.. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.

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