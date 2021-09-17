42 yeni vatandaşlık verildi...

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17.09.2021 16:00
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Bakanlar Kurulu 42 kişiye vatandaşlık verdi...
Karar 15 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.
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