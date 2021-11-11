420 gram doğdu, dünyanın en prematüre bebeği oldu

ABD'nin Alabama Eyaleti'nde 21 haftalıkken doğan bir erkek bebek, dünyanın en prematüre doğan kişisi olarak rekorlar kitabına girdi.
Dünyanın en prematüre hayatta kalan bebeği olan Curtis'in Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırması onaylandı.
Curtis Means, geçen yıl Birmingham, Alabama'da sadece 420 gram ağırlığında doğdu.
Tam süreli bir hamilelik genellikle 40 haftayken, Curtis yaklaşık 19 hafta erken dünyaya geldi.
Annesi Michelle Butler, 4 Temmuz 2020'de hastaneye kaldırıldı ve doğuma girdi.
Ertesi gün ikizleri Curtis ve C'Asya'yı doğurdu. C'Asya bir gün sonra hayatını kaybetti. Ancak Curtis hayatta kalmayı başardı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.