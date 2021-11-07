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427 Bin Liraya Satıldı

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Japonya’daki kar yengecine rekor fiyat: 427 bin liraya satıldı
427 Bin Liraya Satıldı

Japonya’da düzenlenen bir açık artırmada rekor fiyata alıcı bulan kar yengeci, 427 bin liraya alıcı buldu.

Japonya'da başlayan kar yengeci avı sezonunun ardından Ishikawa eyaletinde her yıl düzenlenen geleneksel açık artırma Kanazawa limanında gerçekleştirildi.

Katılımcılar eyalet yönetiminin özenle seçerek satışa sunduğu birinci kalite yengeçleri alabilmek için kıyasıya yarıştı.

58 tonluk avdan yalnızca bir kar yengeci 1.5 kilogram ağırlığı ile tüm kriterleri karşılayarak açık artırmaya çıkarılırken, söz konusu yengeç 5 milyon yenlik (yaklaşık 427 bin lira) rekor fiyata alıcı buldu.

En yüksek fiyat rekoru tekrarlandı

Kaplıca otelleri işleten bir şirketin yengecin sahibi olduğu öğrenilirken rekor fiyatın COVID-19 pandemisinden kaynaklanan ekonomik sıkıntılara rağmen balıkçılara olan minnettarlığı ifade etmek için ödendiği ifade edildi.

Japonya’daki Tottori eyaletinde 2019 yılında gerçekleştirilen açık artırmada yine bir kar yengeci 5 milyon yenlik rekor fiyata alıcı bulmuştu. Son açık artırmada en yüksek fiyat rekoru bir kez daha tekrarlanmış oldu.

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