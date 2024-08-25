  • BIST 9668.1
  • Altın 2739.007
  • Dolar 33.9662
  • Euro 37.9926
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

428 araç sürücüsü rapor edildi, 43 araç trafikten men edildi

» »
428 araç sürücüsü rapor edildi, 43 araç trafikten men edildi
428 araç sürücüsü rapor edildi, 43 araç trafikten men edildi

 

24.08.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,407 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 428 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 43 araç ise trafikten men edilmiş ve 4 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

173’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 

19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 

17’si trafik ışıklarına uymamak,

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,

35’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 

19’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 

16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

4’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,

2’si sigortasız araç kullanmak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 

140’ı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Taçoy'dan Üstel'e Cesaretli ol yeter!24 Ağustos 2024 Cumartesi 14:58
  • Üstel Taçoy'un TV çağrısını red etti! "İsteyen istediği kanala konuşabilir"24 Ağustos 2024 Cumartesi 14:54
  • Lefkoşa ve Tuzla'da uyuşturucu operasyonu24 Ağustos 2024 Cumartesi 10:47
  • Gemikonağı’nda trafik kazası: 2 yaralı24 Ağustos 2024 Cumartesi 10:39
  • 373 sürücü rapor edildi24 Ağustos 2024 Cumartesi 09:53
  • Dünyanın en büyük ikinci elması Botsvana'da bulundu24 Ağustos 2024 Cumartesi 09:37
  • Taçoy: Ünal bey canlı yayında karşıma çıkacak mısın?23 Ağustos 2024 Cuma 19:34
  • İrlanda Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 25 bin euro bağışta bulundu23 Ağustos 2024 Cuma 17:09
  • Taçoy'dan iddialı elektrik açıklaması23 Ağustos 2024 Cuma 16:49
  • Üstel:UBP bitecek, gidecek beklentisi içinde olanların hayalleri her gün daha da yıkılıyo23 Ağustos 2024 Cuma 16:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti