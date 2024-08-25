428 araç sürücüsü rapor edildi, 43 araç trafikten men edildi

24.08.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,407 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 428 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 43 araç ise trafikten men edilmiş ve 4 sürücü de tutuklanmıştır.
Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
173’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
17’si trafik ışıklarına uymamak,
2’si sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,
35’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
19’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
4’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,
2’si sigortasız araç kullanmak,
1’i tehlikeli sürüş yapmak ve
140’ı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.
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