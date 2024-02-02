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428 ve 421 promil alkol... Girne'de iki ayrı kaza

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Girne'de alkollü sürücüler kaza yaptı. Meydana gelen 2 ayrı kazada toplamda 4 kişi yaralandı.
428 ve 421 promil alkol... Girne'de iki ayrı kaza

1- 02.02.2024 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Aslı ARIBAŞ (K-26) 421 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MB 049 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun güney kısmından dışarıya çıkmış ve kaldırım ile bir kafe önünde bulunan masa sandalye ve işletmenin vitrin camına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Enise ATAM (K-25), kaldırıldıkları Girne Dr. Akciçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Araç sürücüsü Aslı ARIBAŞ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2- 02.02.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Simge ŞİRİN (K-27) 428 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KK 140 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Mehmet ÖNAL (E-47) yönetimindeki TPF 953 salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan TPF 953 plakalı araçtaki yolcular Yasemin ŞENAL (K-55) ile Özlem ŞENAL (K-32), kaldırıldıkları Girne Dr. Akciçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. KK 140 plakalı araç sürücüsü Simge ŞİRİN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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