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43 yaşında hayata gözlerini yumdu...

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43 yaşında hayata gözlerini yumdu...
Balıkesir sakinlerinden 43 yaşındaki Mehmet Aslan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Polis Basın Bülteninde yer alan bilgilere göre; bugün sabaha karşı 03.30 sıralarında Balıkesir’de sakin Mehmet Aslan’ın (E-43) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Aynı gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 43 yaşındaki Aslan’ın cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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