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43 Yaşında kadın Covid-19'a yenik düştü

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Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 43 yaşındaki (Kadın) H.D. yaşamını yitirdi.
43 Yaşında kadın Covid-19'a yenik düştü

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 43 yaşındaki (Kadın) H.D. yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama göre Covid-19 tanısıyla 1 Mart 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavi altına alınan, 6 Mart tarihinden itibaren ise yoğun bakımda tedavisine devam edilen 43 yaşındaki (Kadın) H.D Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bugün yaşanan vefat ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükselirken yoğun bakımda 3 hasta tedavi görüyor.

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