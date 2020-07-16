43 yaşında kadın kayıp

15.07.2020 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Alayköy’de sakin Filiz Kılıç TANRIKULU (K-43) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
15.07.2020 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Alayköy’de sakin Filiz Kılıç TANRIKULU (K-43) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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