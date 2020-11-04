43 yaşındaki adamın cinsel istismarından sonra hamile kalan 11 yaşındaki
Mide bulandıran olay Brezilya'da gerçekleşti. 9 yaşından itibaren 43 yaşındaki adamın cinsel istismarına uğrayan 11 yaşındaki kız, hamile kaldı. İğrenç olay sonrası küçük kız bebeğini doğurduktan sonra hayatını kaybetti.
Brezilya'nın batısında bulunan Para şehrinde yaşayan 11 yaşındaki Luana Costa isimli kız, 43 yaşındaki Francinildo Moraes isimli kişinin cinsel istismarına uğradı. Tacizcisinden hamile kalan kız, doğumdan sonra hayatını kaybetti.
04 Kasım 2020 Çarşamba 22:34
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