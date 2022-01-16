43 Yaşındaki Mehmet Yiğit Kayıp

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
14.01.2022 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Boğaziçi'nde sakin Mehmet YİĞİT(E-43) ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup olup, soruşturma devam etmektedir.
Polis Basın Subaylığı açıkladı:
14.01.2022 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Boğaziçi'nde sakin Mehmet YİĞİT(E-43) ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.