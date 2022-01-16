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43 Yaşındaki Mehmet Yiğit Kayıp

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
43 Yaşındaki Mehmet Yiğit Kayıp

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

14.01.2022 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Boğaziçi'nde sakin Mehmet YİĞİT(E-43) ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.

Bahse konu şahıs aranmakta olup olup, soruşturma devam etmektedir.

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