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43 yurttaşlık daha verildi

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UBP-DP-YDP Hükümeti, bir toplantıda 43 kişiyi daha KKTC yurttaşlığı verme kararı aldı.
43 yurttaşlık daha verildi

UBP-DP-YDP Hükümeti, bir toplantıda 43 kişiyi daha KKTC yurttaşlığı verme kararı aldı.

Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan yurttaşlıklar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yurttaşlığa alınan kişilerin listesi şöyle:

Mehmet Hayri Demirci, Manolya Oral, Özgür Kaya, Mustafa Yavuz, Güleser Arpaz, Metin Özgür, Ahmet Ergün, Pınar Gurban, Hüseyin Kötüce, Sedat Karataş, Ferdi Demirbilek, Sevilay Seçmen, Oğuzhan Güder, Sultan Yıldız, Mustafa Durgel, Ufuk Ağırtmış, Yiğit Sorver, Rabia Çubuk, Havva Tütün, Yusuf Atlar, Mahmut Avşar Ekrem Bolat, Gülüstan Yücel, Cansel Bostancı, Selen Ovayolu, Ayşenur Dabanlıoğlu, İrem Mislina Özmetli, Nuri Aslıyüce, Mehmet Sevimer, Sultan Teke, Özgür Dağ, Büşra Geze, Ebru Canlı, Ceylan Tek, Enver Bozyiğitbaş, İbrahim Karademir, Riyat Bayrakçı, Ali Çağatay Karip, Erdinç Kaya, Aysun Gökkaya, Fikret Değer, Sayit Deniz, Dr.Hilmi Erdem Karaman.

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