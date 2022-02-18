431 Vaka 1 Vefat

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.730 olup, 431 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 467 kişi taburcu edilmiştir.
177 kişi Lefkoşa, 74 kişi Girne, 116 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 32 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
18 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.730
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 431
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 431
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 467
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.677.653
Toplam Vaka Sayısı: 64.007
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 59.610
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4212
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4160
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 187
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1452
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 386
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 367
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3688
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 127947
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