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433 Vaka 1 Vefat

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.317 olup, 1 kişi vefat etmiş, 433 pozitif vakaya rastlanmıştır. 
433 Vaka 1 Vefat

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.317 olup, 1 kişi vefat etmiş, 433 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

212 kişi Lefkoşa, 98 kişi Girne, 81 kişi Gazimağusa, 21 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

8 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.317 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 433
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.511.247     
      
Toplam Vaka Sayısı: 89.788             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 84.085             

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5477    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5417   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6           

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 516    

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