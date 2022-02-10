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SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

436 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.417 olup, 436 pozitif vakaya rastlanmış, 644 kişi taburcu edilmiştir.
436 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.417 olup, 436 pozitif vakaya rastlanmış, 644 kişi taburcu edilmiştir.

155 kişi Lefkoşa, 84 kişi Girne, 138  kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 29 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

10 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.417      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 436

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 436       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 644    

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.527.602    

Toplam Vaka Sayısı: 60.282       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 55.026        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4468    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4389    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 183   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1159 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 460 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 408

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3745       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 124737

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